Reuters: США прагнуть мирної угоди щодо України в березні і швидко провести вибори

На переговорах щодо врегулювання війни між Україною і Росією обговорювалась можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні, утім частина співрозмовників, обізнаних з перемовинами, називає такий графік фантастичним.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники агентства, американські та українські переговірники обговорили амбітну мету – досягти згоди між Росією та Україною щодо мирної угоди вже в березні. Однак, за словами трьох джерел, обізнаних із цим питанням, цей графік, імовірно, зсунеться через відсутність домовленості з ключового питання територій.

Згідно з рамковим підходом, який обговорюють американські та українські переговірники, будь-яку угоду буде винесено на референдум для українських виборців, які одночасно голосуватимуть і на загальнонаціональних виборах, повідомили п’ять джерел на умовах анонімності.

Американська переговорна команда під час нещодавніх зустрічей в Абу-Дабі та Маямі заявляла українським колегам, що було б бажано провести таке голосування якомога швидше, сказали троє джерел.

Американські переговірники також зазначили, що з наближенням проміжних виборів до Конгресу у листопаді президент Дональд Трамп, імовірно, більше зосереджуватиметься на внутрішніх справах, а це означає, що у провідних посадовців США буде менше часу та політичного ресурсу для укладення мирної угоди, повідомили два джерела.

Двоє джерел повідомили, що американські та українські посадовці обговорювали можливість проведення загальнонаціональних виборів і референдуму в травні. Втім, кілька джерел, обізнаних із перебігом переговорів, назвали запропонований США графік нереалістичним.

Українські виборчі органи оцінюють, що за нинішніх умов на організацію виборів знадобиться близько шести місяців.

"Американці поспішають", – сказало одне з джерел, додавши, що хоча голосування теоретично можна організувати менш ніж за шість місяців, це все одно потребуватиме значного часу.

Проведення виборів вимагало б законодавчих змін, оскільки під час воєнного стану в Україні такі голосування заборонені. Крім того, це було б дорого.

Україна наполягає на припиненні вогню на весь період виборчої кампанії, щоб захистити цілісність референдуму, і зазначає, що Кремль має історію порушення домовленостей про припинення бойових дій, повідомило одне з джерел.

"Позиція Києва полягає в тому, що жодних домовленостей не може бути досягнуто, доки не буде забезпечено гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та партнерів", – сказало джерело.

Президент України Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь від української делегації, яка повертається з Об’єднаних Арабських Еміратів, у суботу.

Згідно з комюніке за підсумком тристоронніх переговорів 4–5 лютого в Абу-Дабі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.