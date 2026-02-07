Зеленський: США пропонують завершити війну до літа

Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, його цитує LIGA.

За словами глави держави, американці "пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа, і, ймовірно, будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком".

Він додав, що внутрішні питання в США стануть ще більш актуальними для американських перемовників.

На думку президента, для України бажано, щоб США не вийшли з переговорів, і росіянам потрібно також на сьогодні, щоб американці залишалися.

"Що стосується американців, то у них напевно просто буде інший пріоритет – Конгрес. І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони будуть віддавати саме внутрішнім процесам – виборам, зміні настроїв в суспільстві їхньому. Вибори для них точно важливіші", – пояснив Зеленський.

Саме тому американці хочуть завершення війни до червня й будуть робити все для цього, переконаний він.

"В принципі, ми давно пропонували американській стороні мати справді чіткий Sequence Plan. Щоб всі розуміли, на що йдуть сторони, в який момент, на яких етапах. Щоб війна не розтягувалася, бо ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку", – сказав Зеленський.

Також у президента запитали, чи можливе підписання гарантій безпеки зі США, якщо війна завершиться до червня.

"Американська сторона говорила, що одна із можливостей, щоб всі угоди підписувалися приблизно в один час. Я не говорю, що це прямо в один момент, але вони кажуть про один час", – відповів він.

Агентство Reuters повідомило в п'ятницю, що американські та українські переговорники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також агентство повідомило, що на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та ЗАЕС.





