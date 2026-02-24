Болгарія надасть допомогу для енергетики України

Болгарія готується відправити електротрансформатори та іншу техніку, щоб допомогти пошкодженій російськими атаками енергетичній системі України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в.о міністерки закордонних справ Болгарії Надежда Нейнскі, яку цитує БНР.

Вона назвала геноцидом атаки Росії проти української енергетики.

"Це не дії проти армії, а проти населення", – сказала Нейнскі.

Міністерка додала, що зусилля, які Європа докладає для досягнення тривалого і справедливого миру, є серйозними і стосуються європейської безпеки, тому що "ми знаємо, якими є амбіції Росії, вона їх не приховує".

У понеділок, 23 лютого, уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.

Також стало відомо, що Україна отримала 11 генераторів загальною потужність 2,4 МВт від уряду Азербайджану.