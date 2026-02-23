Україна отримала генератори від Азербайджану

Україна отримала 11 генераторів загальною потужність 2,4 МВт від уряду Азербайджану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство енергетики України.

Обладнання спрямували на потреби медичних та соціальних закладів Києва. Зокрема генератори отримали спеціалізовані лікарні, поліклініка Національного медичного університету імені Богомольця, Національний інститут фтизіатрії, пульмонології та алергології, міські клінічні лікарні, служби невідкладної медичної допомоги та діагностичні центри.

Від 2022 року Україна отримала від Азербайджану 149 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою на суму близько 10,5 мільйонів євро.

Допомога від Баку включала резервні електростанції, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше обладнання для ремонту та відновлення енергетичних об’єктів України.

У понеділок, 23 лютого, уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.

Минулого тижня Фінляндія оголосила, що передасть Україні 52 генератори протягом лютого.

12 лютого мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до столиці надійшла ще одна партія генераторів від ЄС у кількості 323 одиниці. Частину з них спрямували на підключення у теплопунктах житлових будинків міста.

Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість.