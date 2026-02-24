Борис Джонсон наразі не бачить шансу закінчити російсько-українську війну

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що наразі немає реального шансу досягти миру у російсько-українській війні.

Про це він сказав під час спеціальної зустрічі YES, яка організована Фондом Віктора Пінчука з нагоди четвертої річниці широкомасштабного вторгнення Росії, пише кореспондентка "Європейської правди".

За словами Джонсона, по один бік столу "мирних переговорів" сидить очільник Кремля Владімір Путін, "який неодноразово показував, що не має жодного наміру по-справжньому прагнути миру".

"Немає жодних доказів того, що все це є чимось реальним. Деякі з пропонованих планів виглядають наразі як суто абстрактний набір міркувань. І я не думаю, що в нас є реальний шанс досягти миру", – зазначив він.

Також Джонсон зазначив, що наразі союзники України застосовують "приблизно десяту частину того тиску, який необхідно чинити на Путіна, щоб змусити його серйозно сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії президент Володимир Зеленський підкреслив важливість візиту президента США до України, аби у нього з'явилось розуміння, що тиснути потрібно на РФ.

Тим часом Україна очікує на наступний раунд переговорів зі США і РФ ближче до 27 лютого.