Зеленський: тільки побувавши в Україні, президент США зрозуміє, на кого потрібно тиснути

Президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії підкреслив важливість візиту президента США до України, аби у нього з'явилось розуміння, що тиснути потрібно на РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на звернення глави держави.

У частині звернення, знятій на Майдані Незалежності у Києві біля народного меморіалу з прапорцями і фотографіями полеглих військових, Зеленський сказав, що дуже хоче одного дня прийти сюди з президентом США.

"Я точно знаю: тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, – тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна захищає життя, "і це не вулична бійка", а "напад хворої держави на суверенну".

"Путін і є ця війна. Він – причина початку й перепона для її закінчення. І ставити на місце треба саме Росію, щоб справжній мир був", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у минулому президент США Дональд Трамп прирівнював Україну і Росію до "двох маленьких дітей, які б'ються як скажені".

Зеленський у відповідь сказав, що "ми не діти в парку з Путіним, він – убивця".