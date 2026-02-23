Україна очікує на наступний раунд переговорів зі США і РФ ближче до 27 лютого

Українська делегація вже готується до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю США і Росії, який має відбутися ближче до 27 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов, якого цитує "Укрінформ".

На запитання щодо дати наступного раунду переговорів, чи йдеться про 26 лютого, керівник ОП відповів: "Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27 лютого, плюс-мінус день-два. Тобто 26 лютого повністю потрапляє в цей проміжок часу".

Стосовно того, чи є підтверджена дата, Буданов уточнив, що "ми зараз у процесі підготовки".

"Це ж протокольне питання – коли кому приїхати, куди і так далі. Це всі три сторони мають між собою з'ясувати. Навіть чотири сторони – ще й приймаюча. Але ми готуємося", – зазначив він.

Нагадаємо, після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого президент Володимир Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

20 лютого Зеленський допустив, що до кінця місяця може відбутися ще один раунд перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

Також Зеленський звинуватив Росію у затягуванні переговорів, які мали б уже вийти на фінальний етап.