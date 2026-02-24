Борис Джонсон пока не видит шанса закончить российско-украинскую войну

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что пока нет реального шанса достичь мира в российско-украинской войне.

Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука по случаю четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России, пишет корреспондент "Европейской правды".

По словам Джонсона, по одну сторону стола "мирных переговоров" сидит глава Кремля Владимир Путин, "который неоднократно показывал, что у него нет никакого намерения по-настоящему стремиться к миру".

"Нет никаких доказательств того, что все это является чем-то реальным. Некоторые из предлагаемых планов выглядят пока как чисто абстрактный набор рассуждений. И я не думаю, что у нас есть реальный шанс достичь мира", – отметил он.

Также Джонсон отметил, что сейчас союзники Украины применяют "примерно десятую часть того давления, которое необходимо оказывать на Путина, чтобы заставить его серьезно сесть за стол переговоров".

Напомним, в обращении по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России президент Владимир Зеленский подчеркнул важность визита президента США в Украину, чтобы у него появилось понимание, что давить нужно на РФ.

Между тем Украина ожидает следующий раунд переговоров с США и РФ ближе к 27 февраля.