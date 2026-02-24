Борис Джонсон – про війська Британії в Україні: "Сенс у цьому символічний"

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон розповів про те, у чому сенс розміщення військ Великої Британії та її союзників в Україні.

Про це він сказав під час спеціальної зустрічі YES, яка організована Фондом Віктора Пінчука з нагоди четвертої річниці широкомасштабного вторгнення Росії, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Джонсона запитали, який сенс розміщувати в Україні війська, якщо це не будуть "бойові сили".

"Сенс у цьому суто символічний. Звісно, можна наводити й практичні аргументи. Але це показує Україні, показує світу і, ймовірно, показує Путіну, що ми віримо: Україна вже зараз і в майбутньому є частиною західної архітектури безпеки", – відповів експрем’єр Британії.

Джонсон зазначив, що за такого розвитку подій очільнику Кремля доведуть, що "він програв, і йому потрібно з цим змиритися".

"Надто багато в наших розмовах обертається навколо ризику ескалації, провокування Путіна й усієї цієї нісенітниці. Одне, чого нас навчили останні чотири роки: щоразу, коли ми діємо рішучіше і масштабніше, виграє Україна, а Путін програє. І щоразу, коли ми вагаємося, м’якосердо тупцюємо на місці та уникаємо рішень, програє Україна", – акцентував він.

Відтак, на думку Джонсона, немає "нічого поганого в тому, щоб піти на цей ризик".

Нещодавно Джонсон заявив, що Велика Британія та її союзники повинні негайно відправити до України війська, щоб "перемкнути вимикач" у голові Путіна.

Також нагадаємо, що Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

За даними ЗМІ, загальна чисельність континенту "коаліції рішучих" в Україні може становити 15 тисяч осіб, причому половину надасть Велика Британія.

Читайте детальну статтю на цю тему: Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну.