Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал о том, в чем смысл размещения войск Великобритании и ее союзников в Украине.

Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука по случаю четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России, пишет корреспондент "Европейской правды".

У Джонсона спросили, какой смысл размещать в Украине войска, если это не будут "боевые силы".

"Смысл в этом чисто символический. Конечно, можно приводить и практические аргументы. Но это показывает Украине, показывает миру и, вероятно, показывает Путину, что мы верим: Украина уже сейчас и в будущем является частью западной архитектуры безопасности", – ответил экс-премьер Британии.

Джонсон отметил, что при таком развитии событий главе Кремля докажут, что "он проиграл, и ему нужно с этим смириться".

"Слишком много в наших разговорах вращается вокруг риска эскалации, провоцирования Путина и всей этой ерунды. Единственное, чему нас научили последние четыре года: каждый раз, когда мы действуем решительнее и масштабнее, выигрывает Украина, а Путин проигрывает. И каждый раз, когда мы колеблемся, мягкосердечно топчемся на месте и избегаем решений, проигрывает Украина", – акцентировал он.

Поэтому, по мнению Джонсона, нет "ничего плохого в том, чтобы пойти на этот риск".

Недавно Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники должны немедленно отправить в Украину войска, чтобы "переключить тумблер" в голове Путина.

Также напомним, что Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

По данным СМИ, общая численность континента "коалиции решительных" в Украине может составить 15 тысяч человек, причем половину предоставит Великобритания.

Читайте подробную статью на эту тему: Союзники обещают помощь: какие государства и при каких условиях готовы направить войска в Украину.