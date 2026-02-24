Совет ЕС принял два документа для займа в 90 млрд для Украины, еще один блокирует Венгрия

Во вторник, 24 февраля, Совет ЕС по общим вопросам принял два документа, которые делают возможным продолжение технической работы по предоставлению Украине кредита в 90 млрд евро в 2026-27 годах, однако еще один необходимый для предоставления средств законопроект остается заблокированным Венгрией.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

24 февраля Совет ЕС по общим вопросам утвердил два законопроекта, которые позволяют ЕС создать кредит для Украины на 90 млрд евро, но третий документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – продолжает блокировать Венгрия.

"Сегодня мы официально приняли, как и планировалось, регламенты по займу в поддержку Украины и механизма для Украины (Ukraine Facility. – „ЕП")", – заявила по завершении заседания Совета ЕС по общим вопросам Марилена Рауна, заместитель министра по делам Европы председательствующего в ЕС Кипра.

Она подчеркнула, что "в то время, когда Россия усиливает удары по критической ключевой инфраструктуре и обостряются гуманитарные потребности, ЕС должен решительно поддерживать Украину: Кипрское председательство сделало это главным приоритетом".

После утверждения документов, министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос и президент Европейского парламента Роберта Метсола торжественно подписали эти законодательные акты.

Накануне еврокомиссар Домбровскис рассказал корреспонденту "Европейской правды", что эти документы позволят начать техническую работу, чтобы предоставить Украине первый транш по кредиту в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на отказ Венгрии принять один из законопроектов, необходимых для этого.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов, необходимых для выделения средств – изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

Все три документа уже одобрены Европейским парламентом и находились на последней стадии утверждения – в Совете ЕС.

Планировалось, что документы будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.