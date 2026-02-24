Фон дер Ляєн: ухвалення 20-го пакета санкцій – це лише питання часу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що країни-члени ЄС погодять 20-й пакет санкцій проти Росії попри те, що зараз його ухвалення блокують Угорщина та Словаччина.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала на пресконференції в Києві.

Глава Єврокомісії наголосила, що санкції мають ухвалюватися одностайним рішенням всіх країн-членів. Вона нагадала, що ЄС вже схвалив 19 санкційних пакетів проти Росії, хоча це не було легким завданням.

"Ми мали домовлятися про кожен пакет, але, виходячи з досвіду прийняття 19 пакетів санкцій, я впевнена, що ми також приймемо 20-й", – сказала фон дер Ляєн.

Водночас посадовиця заявила, що ухвалення 20-го пакета санкцій має відбутися якомога швидше, щоб зменшити доходи Росії та завдати їй економічних втрат за ведення війни.

Нагадаємо, у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Будапешт аргументував свою позицію тим, що Україна нібито прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину через нафтопровід "Дружба", щоб підтримати на виборах угорську опозицію.