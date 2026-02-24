Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение, что страны-члены ЕС согласуют 20-й пакет санкций против России, несмотря на то, что сейчас его принятие блокируют Венгрия и Словакия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что санкции должны приниматься единогласным решением всех стран-членов. Она напомнила, что ЕС уже одобрил 19 санкционных пакетов против России, хотя это не было легкой задачей.

"Мы должны были договариваться о каждом пакете, но, исходя из опыта принятия 19 пакетов санкций, я уверена, что мы также примем 20-й", – сказала фон дер Ляйен.

В то же время чиновница заявила, что принятие 20-го пакета санкций должно состояться как можно скорее, чтобы уменьшить доходы России и нанести ей экономические потери за ведение войны.

Напомним, в ЕС планировали принять 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Будапешт аргументировал свою позицию тем, что Украина якобы приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба", чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.