США не поддержали резолюцию ООН о поддержке прочного мира в Украине

Генеральная Ассамблея ООН по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине" 107 голосами стран, среди которых не было США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из результатов голосования, которые распространил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

Резолюцию инициировала Украина. Документ призывает к немедленному прекращению огня и подтверждает необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Резолюция также призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно удерживаемых лиц и возвращению гражданских лиц.

I welcome today's adoption of the UN GA resolution “Support for lasting peace in Ukraine” initiated by Ukraine. At defining moments, the international community must be clear. Today, it is.



For us, this is not just another vote. It is a reaffirmation that Ukraine is not alone –… pic.twitter.com/tmd0mG17OU – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026

107 стран поддержали резолюцию. 12 выступили против – Россия, Беларусь, КНДР, Иран, Куба, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Мали, Судан, Никарагуа и Нигер.

51 страна воздержалась от голосования. Среди них – США, Китай, Армения, Индия, Казахстан, ОАЭ.

Как сообщил "Укринформ", Соединенные Штаты также пытались внести правки в резолюцию, в частности исключить пункты о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира. Генассамблея отклонила предложения американской стороны. Против проголосовали 69 стран, за – 11, воздержались – 62.

Напомним, в прошлом году 24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Тогда Вашингтон предложил свой проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, который не содержит формулировок с осуждением Москвы.

В апреле 2025 года Соединенные Штаты снова проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой упоминалось осуждение российской агрессии против Украины.