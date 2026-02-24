Укр Рус Eng

США не поддержали резолюцию ООН о поддержке прочного мира в Украине

Новости — Вторник, 24 февраля 2026, 20:25 — Ольга Ковальчук

Генеральная Ассамблея ООН по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине" 107 голосами стран, среди которых не было США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из результатов голосования, которые распространил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

Резолюцию инициировала Украина. Документ призывает к немедленному прекращению огня и подтверждает необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Резолюция также призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно удерживаемых лиц и возвращению гражданских лиц.

107 стран поддержали резолюцию. 12 выступили против – Россия, Беларусь, КНДР, Иран, Куба, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Мали, Судан, Никарагуа и Нигер.

51 страна воздержалась от голосования. Среди них – США, Китай, Армения, Индия, Казахстан, ОАЭ.

Как сообщил "Укринформ", Соединенные Штаты также пытались внести правки в резолюцию, в частности исключить пункты о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира. Генассамблея отклонила предложения американской стороны. Против проголосовали 69 стран, за – 11, воздержались – 62.

Напомним, в прошлом году 24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Тогда Вашингтон предложил свой проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, который не содержит формулировок с осуждением Москвы.

В апреле 2025 года Соединенные Штаты снова проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой упоминалось осуждение российской агрессии против Украины.

