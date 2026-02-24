Віткофф анонсував зустріч з Умєровим цього тижня 

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч із головою української переговорної делегації, секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровом у Женеві.

Про це, як пише "Європейська правда, він сказав під час спеціальної зустрічі YES, яка організована Фондом Віктора Пінчука, передає "Інтерфакс-Україна".

Віткофф заявив, що у четвер, 26 лютого, прибуде до Женеви разом з зятем президента США Джаредом Кушнером для проведення переговорів з Іраном.

Він висловив очікування, що у Швейцарії зустрінеться з главою української переговорної групи Рустемом Умєровим.

"Основна мета нашого перебування в Женеві полягає в тому, що ми зустрічаємося з іранцями, бо ми намагаємося вирішити цю ситуацію також дипломатичним шляхом. Але я розмовляв з Рустемом (Умєровим – ІФ-У), з яким спілкуюся майже щодня, буквально, і попросив у нього дозволу від президента Зеленського на зустріч у Женеві", – сказав Віткофф.

За його словами, мета цієї зустрічі полягає у тому, щоб продовжити діалог, а також вивчити "різні варіанти того, як ми можемо дійти до мирної угоди".

Спецпосланець президента США також припустив, що Умєров може відвідати США, але не навів деталей щодо цього.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Женеві відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації повідомив, що йшлося про можливі параметри завершення війни.

Після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.