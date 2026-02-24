Виткофф анонсировал встречу с Умеровым на этой неделе

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф анонсировал встречу с главой украинской переговорной делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым в Женеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает "Интерфакс-Украина".

Виткофф заявил, что в четверг, 26 февраля, прибудет в Женеву вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером для проведения переговоров с Ираном.

Он выразил ожидание, что в Швейцарии встретится с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым.

"Основная цель нашего пребывания в Женеве заключается в том, что мы встречаемся с иранцами, потому что мы пытаемся решить эту ситуацию также дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустемом (Умеровым – ИФ-У), с которым общаюсь почти каждый день, буквально, и попросил у него разрешения от президента Зеленского на встречу в Женеве", – сказал Виткофф.

По его словам, цель этой встречи заключается в том, чтобы продолжить диалог, а также изучить "различные варианты того, как мы можем прийти к мирному соглашению".

Спецпосланник президента США также предположил, что Умеров может посетить США, но не привел подробностей по этому поводу.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в переговорную делегацию, сообщил, что речь шла о возможных параметрах завершения войны.

После трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

Между тем, по данным портала Axios, переговоры политических групп в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.