Зеленський каже, що не чув про дедлайн для мирної угоди до 4 липня

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати прагнуть закінчити російсько-українську війну до 4 липня, зазначивши, що не чув такої інформації.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у спілкуванні з журналістами за підсумками саміту лідерів України, країн Північної Європи та Балтії.

Зеленський зазначив, що делегація США на тристоронніх переговорах з Україною та Росією заявляла про бажання Вашингтона завершити війну якомога скоріше.

За словами президента, Україна підтримує швидке закінчення війни, але не в тому разі, якщо для цього їй доведеться віддати свої території.

"Ми сьогодні часто говоримо про fast track (прискорений шлях – ред.) щодо ЄС, то fast track точно щодо закінчення війни ми підтримуємо. А там не йдеться, що fast track пов'язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій тощо", – відповів президент.

ЗМІ повідомляли, що США хотіли б досягнути мирної угоди щодо війни в Україні до Дня своєї незалежності 4 липня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу США.

Агентство Reuters повідомляло, що американські та українські переговорники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.