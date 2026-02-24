Зеленский говорит, что не слышал о дедлайне для мирного соглашения до 4 июля

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты стремятся закончить российско-украинскую войну до 4 июля, отметив, что не слышал такой информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в общении с журналистами по итогам саммита лидеров Украины, стран Северной Европы и Балтии.

Зеленский отметил, что делегация США на трехсторонних переговорах с Украиной и Россией заявляла о желании Вашингтона завершить войну как можно скорее.

По словам президента, Украина поддерживает быстрое окончание войны, но не в том случае, если для этого ей придется отдать свои территории.

"Мы сегодня часто говорим о fast track (ускоренном пути – ред.) в отношении ЕС, то fast track точно в отношении окончания войны мы поддерживаем. А там не идет речь о том, что fast track связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий и т.д.", – ответил президент.

СМИ сообщали, что США хотели бы достичь мирного соглашения по войне в Украине ко Дню своей независимости 4 июля.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.

Агентство Reuters сообщало, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.