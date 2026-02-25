Україна та країни NB8 виступили зі спільною заявою: "Угода не може винагороджувати агресію"

У вівторок, 24 лютого, на четверті роковини російського повномасштабного вторгнення, президент Володимир Зеленський і лідери восьми країн Північної Європи та Балтії (NB8) ухвалили в Києві спільну заяву.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на текст заяви.

Зеленський та країни NB8 засудили агресію, закликали Росію до перемир'я та оголосили про 12,5 млрд євро запланованої на 2026 рік військової допомоги.

Також вони висловилися щодо потенційної мирної угоди, яка б закінчила російсько-українську війну.

"Будь-яка майбутня мирна угода повинна бути міцно заснована на міжнародному праві. Вона не може винагороджувати агресію, легітимізувати зміну кордонів із застосуванням сили або залишати Україну вразливою до нових військових загроз. Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як Росія продовжує тягнути час", – йдеться у заяві.

Вони наголосили, що справедливий і тривалий мир вимагає надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України, щоб запобігти подальшій агресії та забезпечити тривалу стабільність у всій Європі.

У заяві нагадали, що заплановані на 2026 рік внески країн NB8 у військову допомогу Україні становлять близько 12,5 млрд євро.

Також, як зазначається, ще щонайменше 918 млн євро спрямують на енергетичну підтримку: постачання енергоносіїв, захист і відновлення енергетичної інфраструктури.

Країни заявили й про поглиблення співпраці в оборонній сфері, зокрема через спільне виробництво з використанням європейських фінансових інструментів, і зроблять внесок у Конференцію з відновлення України 2027 року в Естонії.

Крім того, країни NB8 працюватимуть над створенням міжнародного Компенсаційного фонду та підтримають створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Із заявою виступили: Зеленський, прем’єр-міністри Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції – Крістен Міхал, Метте Фредеріксен, Кріструн Фростадоуттір, Евіка Сіліня, Гар Стьоре та Ульф Крістерссон, а також президенти Фінляндії та Литви – Александр Стубб й Гітанас Науседа.

Напередодні Стьоре оголосив, що Норвегія цьогоріч, надаючи військову допомогу Україні, найбільше коштів виділить на закупівлю дронів і безпілотних систем.

Уряд Канади оголосив про надання Україні 2 млрд канадських доларів ($1,4 млрд) військової допомоги та запровадив нові санкції проти РФ.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про план підтримки для енергетичної стійкості України на найближчий час та анонсувала "енергетичний Рамштайн" у березні для координації зусиль партнерів.