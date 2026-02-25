Украина и страны NB8 выступили с совместным заявлением: "Соглашение не может вознаграждать агрессию"

Во вторник, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, президент Владимир Зеленский и лидеры восьми стран Северной Европы и Балтии (NB8) приняли в Киеве совместное заявление.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

Зеленский и страны NB8 осудили агрессию, призвали Россию к перемирию и объявили о 12,5 млрд евро военной помощи, запланированной на 2026 год.

Также они высказались о потенциальном мирном соглашении, которое положило бы конец российско-украинской войне.

"Любое будущее мирное соглашение должно быть прочно основано на международном праве. Оно не может вознаграждать агрессию, легитимизировать изменение границ с применением силы или оставлять Украину уязвимой для новых военных угроз. Украина продолжает демонстрировать готовность к мирным переговорам, в то время как Россия продолжает тянуть время", – говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что справедливый и длительный мир требует надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию и обеспечить длительную стабильность во всей Европе.

В заявлении напомнили, что запланированные на 2026 год взносы стран NB8 в военную помощь Украине составляют около 12,5 млрд евро.

Также, как отмечается, еще не менее 918 млн евро направят на энергетическую поддержку: поставки энергоносителей, защиту и восстановление энергетической инфраструктуры.

Страны заявили и об углублении сотрудничества в оборонной сфере, в частности через совместное производство с использованием европейских финансовых инструментов, и внесут вклад в Конференцию по восстановлению Украины 2027 года в Эстонии.

Кроме того, страны NB8 будут работать над созданием международного Компенсационного фонда и поддержат создание Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

С заявлением выступили: Зеленский, премьер-министры Эстонии, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции – Кристен Михал, Метте Фредериксен, Криструн Фростадоуттир, Эвика Силиня, Гар Стьёре и Ульф Кристерссон, а также президенты Финляндии и Литвы – Александр Стубб и Гитанас Науседа.

Накануне Стьёре объявил, что Норвегия в этом году, предоставляя военную помощь Украине, больше всего средств выделит на закупку дронов и беспилотных систем.

Правительство Канады объявило о предоставлении Украине 2 млрд канадских долларов ($1,4 млрд) военной помощи и ввело новые санкции против РФ.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане поддержки энергетической устойчивости Украины на ближайшее время и анонсировала "энергетический Рамштайн" в марте для координации усилий партнеров.