У Туреччині винищувач F-16 зазнав аварії: загинув пілот

У Туреччині винищувач F-16 зазнав аварії, внаслідок чого загинув пілот.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише "Європейська правда".

У Міноборони країни повідомили, що радіоконтакт та інформація про місцеперебування одного з літаків F-16, який вилетів з авіабази в Баликесірі, було втрачено о 00:56 за місцевим часом.

Після того як розпочалися пошуково-рятувальні операції – було встановлено, що літак зазнав аварії, і було знайдено уламки літака.

У Міноборони заявив, що пілот винищувача загинув. Причина аварії буде встановлена в результаті розслідування, проведеного групою з розслідування аварій.

Нагадаємо, літак C-130 зазнав аварії надвечір 11 листопада дорогою з Азербайджану до Туреччини. Зняті свідками відео показують, що він розвалився на частини ще у повітрі.

У Міноборони Туреччини повідомили, що на борту було 20 членів екіпажу та пасажирів-військових, усі вони загинули.

А прем'єр-міністр Лівії заявив, що начальник генерального штабу країни загинув в авіакатастрофі в Туреччині після візиту до Анкари.