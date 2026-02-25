В Турции истребитель F-16 потерпел крушение: погиб пилот

В Турции истребитель F-16 потерпел крушение, в результате чего погиб пилот.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет "Европейская правда".

В Минобороны страны сообщили, что радиоконтакт и информация о местонахождении одного из самолетов F-16, вылетевшего с авиабазы в Баликесире, были потеряны в 00:56 по местному времени.

После того как начались поисково-спасательные операции, было установлено, что самолет потерпел крушение, и были найдены обломки самолета.

В Минобороны заявили, что пилот истребителя погиб. Причина аварии будет установлена в результате расследования, проведенного группой по расследованию аварий.

Напомним, самолет C-130 потерпел крушение вечером 11 ноября по пути из Азербайджана в Турцию. Снятые свидетелями видео показывают, что он развалился на части еще в воздухе.

В Минобороны Турции сообщили, что на борту находились 20 членов экипажа и пассажиров-военных, все они погибли.

А премьер-министр Ливии заявил, что начальник генерального штаба страны погиб в авиакатастрофе в Турции после визита в Анкару.