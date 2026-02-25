Трамп звинуватив Іран у розробці ракет, що можуть бити по США

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни – зокрема тому, що Тегеран незабаром нібито виготовить ракети, здатні досягнути США.

Про це Трамп сказав у своєму щорічному зверненні до Конгресу у вівторок про становище країни (State of the Union), повідомляє "Європейська правда".

Звернувшись до теми протистояння з Іраном, Трамп сказав, що як президент, буде домагатися миру, де тільки зможе, але ніколи не вагатиметься протистояти загрозам Америки.

У своїй промові Трамп окреслив перелік причин нинішньої кризи з Іраном. Він заявив, що протягом 47 років іранський режим та його поплічники поширювали тероризм і ненависть, вбиваючи тисячі людей у ​​регіоні, включаючи американських солдатів та щонайменше 32 тисячі мирних жителів під час нещодавніх протестів.

"Вони вже розробили ракети, які можуть загрожувати Європі та нашим базах за кордоном, і працюють над створенням ракет, які незабаром досягнуть Сполучених Штатів Америки. Після операції "Північний молот" їх попередили, щоб вони не робили в майбутньому спроб відновлювати свою збройову програму, зокрема ядерну зброю, але вони продовжують. Вони починають все спочатку", – заявив Трамп.

Він додав, що США ведуть з Іраном переговори, і що той хоче укласти угоду, однак поки немає певності, що він відмовиться від ядерної зброї.

"Але ми не почули тих таємних слів: "Ми ніколи не будемо мати ядерної зброї". Я надаю перевагу тому, щоб вирішити цю проблему дипломатичним шляхом. Але одне є певним: я ніколи не дозволю світовому спонсору тероризму номер один, яким вони, безперечно, є, мати ядерну зброю, не можу цього допустити", – заявив президент США.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.