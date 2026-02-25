Трамп обвинил Иран в разработке ракет, способных поражать США

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение кризиса с Ираном, но в то же время привел аргументы в пользу возможной войны – в частности, потому что Тегеран вскоре якобы изготовит ракеты, способные достичь США.

Об этом Трамп сказал в своем ежегодном обращении к Конгрессу во вторник о положении страны (State of the Union), сообщает "Европейская правда".

Обратившись к теме противостояния с Ираном, Трамп сказал, что как президент будет добиваться мира, где только сможет, но никогда не будет колебаться противостоять угрозам Америке.

В своей речи Трамп обозначил перечень причин нынешнего кризиса с Ираном. Он заявил, что в течение 47 лет иранский режим и его пособники распространяли терроризм и ненависть, убивая тысячи людей в регионе, включая американских солдат и по меньшей мере 32 тысячи мирных жителей во время недавних протестов.

"Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и работают над созданием ракет, которые вскоре достигнут Соединенных Штатов Америки. После операции "Северный молот" их предупредили, чтобы они не предпринимали в будущем попыток возобновить свою оружейную программу, в частности ядерное оружие, но они продолжают. Они начинают все сначала", – заявил Трамп.

Он добавил, что США ведут с Ираном переговоры, и что тот хочет заключить соглашение, однако пока нет уверенности, что он откажется от ядерного оружия.

"Но мы не услышали тех тайных слов: "Мы никогда не будем иметь ядерного оружия". Я предпочитаю решить эту проблему дипломатическим путем. Но одно является определенным: я никогда не позволю мировому спонсору терроризма номер один, которым они, бесспорно, являются, иметь ядерное оружие, не могу этого допустить", – заявил президент США.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

20 февраля Дональд Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.