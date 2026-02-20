Трамп розглядає можливість обмежених ударів по Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що розгляне питання щодо можливості обмежених ударів по Ірану.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 20 лютого, його цитує AP, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи розглядає він обмежені удари по Ірану, оскільки дві країни ведуть переговори щодо ядерної програми Тегерана та інших питань.

"Можу сказати, що я розглядаю це", – відповів на це американський президент.

ЗМІ повідомляли, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже у найближчі вихідні і президент США Дональд Трамп про це проінформований, однак рішення він ще не ухвалив.

За даними видання Axios, Сполучені Штати нібито дуже близькі до рішення про масштабну військову операцію проти Ірану і вона може початись вже незабаром.

Іран тим часом попередив, що атакуватиме американські бази на Близькому Сході, якщо Вашингтон наважиться на застосування військової сили.