У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами

У вівторок, 24 лютого, у французькій столиці на знак солідарності з Україною Ейфелеву вежу підсвітили кольорами синьо-жовтого стяга.

Про це повідомило посольство України у Франції, пише "Європейська правда".

Посольство заявило, що це вже восьмий раз, коли Ейфелева вежа освітлюється кольорами українського стяга.

Також світлину опублікував французький президент Емманюель Макрон у соцмережі Х.

Фото: Х

Писали, що Макрон дуже скептично ставиться до короткострокової перспективи миру в Україні, оскільки російська сторона не виявляє бажання до миру.

Нагадаємо, французький президент вважає, що російське повномасштабне вторгнення в Україну обернулось для РФ потрійним провалом.

Зазначимо, в середині лютого він розкритикував песимістичні висловлювання щодо України, стверджуючи, що війна насправді послабила Росію.