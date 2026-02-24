Макрон: ця війна стала потрійним провалом Росії

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російське повномасштабне вторгнення в Україну обернулось для РФ потрійним провалом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у дописі українською мовою в соцмережі Х.

Французький лідер заявив, що "ця війна – потрійний провал Росії": військовий, економічний і стратегічний.

"Вона зміцнила НАТО, розширення якого Росія хотіла уникнути, згуртувала європейців, яких вона прагнула послабити, і оголила крихкість імперіалізму іншої епохи",– написав Макрон.

Він наголосив: тоді як Кремль обіцяв захопити Україну за кілька днів, лише 1% української території було захоплено з моменту стабілізації фронту в листопаді 2022 року, а минулого місяця Україна навіть звільнила частину територій.

"І якою ціною для росіян? Понад 1,2 мільйона російських військових було поранено або вбито – це найбільші бойові втрати Росії з часів Другої світової війни", – заявив президент Франції.

Зіштовхнувшись із такими втратами, додав він, Росія вербує людей на Африканському континенті, щоби відправляти їх воювати на український фронт, часто без будь-якої попередньої підготовки.

Макрон запевнив, що постачання техніки та боєприпасів Україні, навчання, посилення протиповітряної оборони та боротьби з дронами, а також обслуговування вже наданого обладнання триватимуть, "щоб Україна вистояла і щоб Росія зрозуміла: час не на її боці".

Нагадаємо, в середині лютого Макрон розкритикував песимістичні висловлювання щодо України, стверджуючи, що війна насправді послабила Росію.

Також Макрон заявив, що відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.