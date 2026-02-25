В Париже Эйфелеву башню подсветили сине-желтыми цветами

Во вторник, 24 февраля, во французской столице в знак солидарности с Украиной Эйфелеву башню подсветили цветами сине-желтого флага.

Об этом сообщило посольство Украины во Франции, пишет "Европейская правда".

Посольство заявило, что это уже восьмой раз, когда Эйфелева башня освещается цветами украинского флага.

Также фотографию опубликовал французский президент Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

Фото: Х

Писали, что Макрон очень скептически относится к краткосрочной перспективе мира в Украине, поскольку российская сторона не проявляет желания к миру.

Напомним, французский президент считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

Отметим, в середине февраля он раскритиковал пессимистические высказывания по поводу Украины, утверждая, что война на самом деле ослабила Россию.