Макрон розкритикував "занепадницькі промови" про Україну і вказав на ослаблену Росію

Французький президент Емманюель Макрон розкритикував песимістичні висловлювання щодо України, стверджуючи, що війна насправді послабила Росію.

Про це він сказав у промові на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда".

Макрон висловив підтримку прагненням президента США Дональда Трампа до мирного врегулювання.

"Воно має бути довготривалим і найміцнішим. І я хочу вірити, що ми наближаємося до цього, але в міру того, як дискусії набувають форми, Росія продовжує вбивати цивільних і руйнувати енергетичні об'єкти з очевидною метою змусити українців підкоритися. Відповіддю не може бути поступка вимогам Росії. Краще замість цього посилити тиск на Росію", – наголосив він.

Макрон також закликав дивитися на ширшу картину, оскільки за чотири роки війни Росія стала ослабленою країною.

"Вона витратила надмірні суми грошей на війну і зараз вступила в рецесію. Вона ізольована економічно, вона повністю залежить від Китаю. Вона вже має серйозну демографічну проблему – вонаона втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзію. Вона хотіла боротьби з розширенням НАТО – це закінчилось приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО. Вона хотіла ослаблення Європи – Європа стала сильнішою", – перерахував французький президент.

"І коли я чую деякі занепадницькі речі, промови про Україну, коли я чую, як деякі лідери закликають Україну прийняти, що вони також зазнали поразки, переоцінюючи Росію. Це величезна стратегічна помилка, тому що це неправда", – наголосив Макрон.

За його словами, необхідно забезпечити, щоб мирне урегулювання було таким, яке збереже європейську безпеку, стримає Росію від нових спроб агресії, а також не дасть решті світу приклад для наслідування.

"Тому європейці мають безпосередньо взяти на себе роль головних акторів підтримки України, як члени коаліції охочих, як партнери по інноваціях, які вирішують проблеми континенту, і через європейську долю України", – заявив Макрон.

Нагадаємо, радник президента України Дмитро Литвин підтвердив проведення чергового раунду переговорів між Україною, РФ і США 17–18 лютого у Женеві.

10 лютого глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.