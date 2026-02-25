В Ірані кажуть, що угода з США досяжна, але за однієї умови

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що угода з США "досяжна", але лише за умови, що "пріоритет буде надано дипломатії".

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Аракчі заявив, що США та Іран мають "історичну можливість укласти безпрецедентну угоду", яка розв’яже спільні проблеми й "відповідає взаємним інтересам".

Водночас він наголосив, що це можливо лише за умови, що "пріоритет буде надано дипломатії".

Також глава МЗС Ірану акцентував, що його країна відновить переговори з "рішучістю досягти справедливої та рівноправної угоди в найкоротший термін".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила у вівторок, 24 лютого, що першим варіантом для президента США Дональда Трампа завжди була дипломатія, але він готовий застосувати силу, якщо це буде необхідно.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.

Також американський президент заявив, що надає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни – зокрема тому, що Тегеран незабаром нібито виготовить ракети, здатні досягнути США.