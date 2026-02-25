В Иране говорят, что соглашение с США достижимо, но при одном условии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с США "достижимо", но только при условии, что "приоритет будет отдан дипломатии".

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Аракчи заявил, что США и Иран имеют "историческую возможность заключить беспрецедентное соглашение", которое решит общие проблемы и "отвечает взаимным интересам".

В то же время он подчеркнул, что это возможно только при условии, что "приоритет будет отдан дипломатии".

Также глава МИД Ирана акцентировал, что его страна возобновит переговоры с "решимостью достичь справедливого и равноправного соглашения в кратчайшие сроки".

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила во вторник, 24 февраля, что первым вариантом для президента США Дональда Трампа всегда была дипломатия, но он готов применить силу, если это будет необходимо.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

20 февраля Дональд Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.

Также американский президент заявил, что предпочитает дипломатическое решение кризиса с Ираном, но в то же время привел аргументы в пользу возможной войны – в частности, потому что Тегеран в скором времени якобы изготовит ракеты, способные достичь США.