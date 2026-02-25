Держсекретар США провів конгресменам засекречений брифінг щодо Ірану

Держсекретар США Марко Рубіо провів рідкісний брифінг для провідних американських законодавців щодо Ірану, всього за кілька годин до того, як Дональд Трамп у своєму щорічному посланні до Конгресу заявив, що Тегерану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Рубіо провів закриту нараду з так званою "бандою восьми", до якої входять провідні законодавці з обох партій у Палаті представників і Сенаті, а також голови та провідні члени комітетів з розвідки Палати представників і Сенату.

Ця обрана група отримує від Білого дому закриту інформацію з питань розвідки, яка може включати підготовку до значних військових дій.

Рубіо востаннє публічно проінформував групу 5 січня, на наступний день після того, як США розпочали успішну операцію з захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Ці події відбулися після того, як до регіону прибув другий американський авіаносець, USS Gerald Ford – найбільший такий корабель у світі. Аналітики зазначають, що США зараз готові завдати удару по Ірану, якщо Дональд Трамп віддасть такий наказ.

Деталі доповіді були засекречені і не були оприлюднені. Виходячи з брифінгу, лідер меншості в Сенаті Чак Шумер сказав: "Це серйозно, і адміністрація повинна пояснити свою позицію американському народу".

Президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу 24 лютого заявив, що віддає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.