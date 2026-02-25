Госсекретарь США провел для конгрессменов засекреченный брифинг по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио провел редкий брифинг для ведущих американских законодателей по Ирану, всего за несколько часов до того, как Дональд Трамп в своем ежегодном послании к Конгрессу заявил, что Тегерану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Рубио провел закрытое совещание с так называемой "бандой восьми", в которую входят ведущие законодатели от обеих партий в Палате представителей и Сенате, а также председатели и ведущие члены комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

Эта избранная группа получает от Белого дома закрытую информацию по вопросам разведки, которая может включать подготовку к значительным военным действиям.

Рубио в последний раз публично проинформировал группу 5 января, на следующий день после того, как США начали успешную операцию по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

Эти события произошли после того, как в регион прибыл второй американский авианосец, USS Gerald Ford – самый большой такой корабль в мире. Аналитики отмечают, что США сейчас готовы нанести удар по Ирану, если Дональд Трамп отдаст такой приказ.

Детали доклада были засекречены и не были обнародованы. Исходя из брифинга, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал: "Это серьезно, и администрация должна объяснить свою позицию американскому народу".

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу 24 февраля заявил, что предпочитает дипломатическое решение кризиса с Ираном, но в то же время изложил аргументы в пользу возможной войны.

20 февраля Дональд Трамп публично сказал, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.