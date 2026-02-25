У Північній Македонії заарештували колишнього віцепрем’єра, що ховався від правосуддя

Колишнього македонського віцепрем’єр-міністра Артана Грубі, який понад рік перебував у розшуку, затримали рано-вранці в понеділок після його появи на прикордонному пункті між Косовом і Північною Македонією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Міністерство внутрішніх справ Північної Македонії повідомило, що Грубі затримали, оскільки він "перебував у міжнародному розшуку у зв’язку з розслідуванням кримінального правопорушення".

Грубі, який обіймав посаду першого віцепрем’єра у 2020-2024 роках, а також був міністром з питань політичної системи та відносин між громадами, перебував на волі з грудня 2024 року.

Він зник саме тоді, коли прокуратура назвала його одним із підозрюваних у привласненні понад 8 мільйонів євро з державної лотереї.

За повідомленнями, він переховувався або в сусідньому Косові, або в Албанії.

Також незабаром після цього, 9 грудня того ж року, Державний департамент США вніс його ім’я до свого чорного списку "за причетність до значної корупції шляхом отримання хабарів з метою підриву судових процесів, пов’язаних із кримінальним вироком Сашо Міялкову", колишньому очільнику спецслужб Північної Македонії.

Грубі заперечив звинувачення США та оголосив про завершення своєї політичної кар’єри.

До 2024 року Грубі понад десять років був однією з ключових фігур у політиці Північної Македонії. Його вважали неофіційною "правою рукою" багаторічного лідера партії DUI Алі Ахметі, а певний час навіть розглядали як можливого наступника.

