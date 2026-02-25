В Северной Македонии арестовали бывшего вице-премьера, скрывавшегося от правосудия

Бывшего македонского вице-премьера Артана Груби, который более года находился в розыске, задержали рано утром в понедельник после его появления на пограничном пункте между Косовом и Северной Македонией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Министерство внутренних дел Северной Македонии сообщило, что Груби задержали, поскольку он "находился в международном розыске в связи с расследованием уголовного преступления".

Груби, который занимал должность первого вице-премьера в 2020-2024 годах, а также был министром по вопросам политической системы и межобщинных отношений, находился на свободе с декабря 2024 года.

Он исчез именно тогда, когда прокуратура назвала его одним из подозреваемых в присвоении более 8 млн евро из государственной лотереи.

По сообщениям, он скрывался или в соседнем Косове, или в Албании.

Также вскоре после этого, 9 декабря того же года, Государственный департамент США внес его имя в свой черный список "за причастность к значительной коррупции путем получения взяток с целью подрыва судебных процессов, связанных с уголовным приговором Сашо Миялкову", бывшему главе спецслужб Северной Македонии.

Груби отрицал обвинения США и объявил о завершении своей политической карьеры.

До 2024 года Груби более десяти лет был одной из ключевых фигур в политике Северной Македонии. Его считали неофициальной "правой рукой" многолетнего лидера партии DUI Али Ахмети, а некоторое время даже рассматривали как возможного преемника.

Напомним, летом прошлого года глава антикоррупционной комиссии Северной Македонии объявила об отставке после уголовных обвинений.