Північна Македонія розслідує ймовірні фінзловживання восьми колишніх топпосадовців

Вісім колишніх високопосадовців Північної Македонії, включаючи колишнього прем'єр-міністра, перебувають під слідством за підозрою у фінансових зловживаннях, пов'язаних з ліцензіями на проведення азартних ігор державної лотерейної компанії, затвердженими попереднім урядом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Панче Тошковський не назвав жодного з посадовців, які перебувають під слідством, але сказав журналістам, що "серед них колишній прем'єр-міністр, колишній віцепрем'єр, колишній директор юридичної особи і колишній генеральний секретар. Решта – державні службовці, які працюють на одну з юридичних осіб, що беруть участь у цій справі".

Державне телебачення повідомило, що серед тих, хто перебуває під слідством, є Димитар Ковачевський, який був прем'єр-міністром від соціал-демократів у 2022-2024 роках, та його заступник Артан Грубі.

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Про розслідування фінансових збитків на суму близько 8,2 млн євро було оголошено в понеділок після того, як поліція провела обшуки в дев'яти різних місцях протягом останніх днів. Жоден з причетних посадовців не був заарештований і не дав жодних публічних коментарів.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році. Вона є кандидатом на вступ з 2005 року.

Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС у 2020 році, наполягаючи на тому, щоб та визнала, що македонська ідентичність і мова мають болгарське походження, що є образливою вимогою для більшості жителів Північної Македонії.