Глава антикорупційної комісії Північної Македонії іде у відставку після кримінальних звинувачень

Очільниця Державної комісії з питань запобігання корупції (ДКСК) Північної Македонії Татьяна Димитровська подала у відставку в п'ятницю – через тиждень після того, як їй оголосили звинувачення у двох кримінальних злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У заяві про відставку, яку Димитровська подала главі македонського парламенту Афріму Гаші, не згадуються причини такого кроку, окрім як посилання на статтю закону про запобігання корупції.

Це сталось через тиждень після того, як прокуратура Північної Македонії з питань організованої злочинності висунула Димитровській звинувачення у двох кримінальних злочинах – розголошенні державної таємниці та підробці документів.

Главу антикорупційного відомства підозрювали у втручанні у справу під кодовою назвою "Добавка", в межах якої близько 30 людей звинувачують у зловживаннях на держзакупівлях та збитках на загальну суму понад 6 мільйонів євро.

Навіть після оголошення звинувачень Димитровська тривалий час відмовлялась складати повноваження, викликавши цим критику та публічні заклики піти з посади.

Державна комісія з питань запобігання корупції Північної Македонії – незалежний орган, покликаний розслідувати звинувачення в корупції, але без повноважень висувати обвинувачення.

Голова та члени Комісії обираються та звільняються парламентом, тож заява Дмитровської ще має бути схвалена македонськими депутатами, які потім оголосять конкурс на посаду.

Нагадаємо, минулого року у Північній Македонії винесли на публічне обговорення проєкт закону, який дозволить державі накладати обмеження на фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджені санкції США.