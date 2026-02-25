Хорватия внесла 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Премьер Украины Юлия Свириденко провела встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которой поблагодарила за вклад 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и передачу энергопомощи.

Об этом Свириденко рассказала в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что с Пленковичем они обсудили совместные шаги для обеспечения энергетической безопасности Европы и важность курса ЕС на обеспечение независимости от энергоносителей из России.

"Поблагодарила правительство Хорватии за дополнительную энергетическую поддержку, критически важную сейчас для Украины: вклад 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и передачу трансформаторов и генераторов для поддержки нашей энергосистемы после российских атак", – рассказала Свириденко.

Премьер Хорватии прибыл 24 февраля в Киев для празднования четвертой годовщины с начала полномасштабного вторжения России.

Министр энергетики Денис Шмыгаль на днях сообщил, что Хорватия была одной из стран, с которыми были достигнуты договоренности о возможности получения выведенного из эксплуатации энергетического оборудования и его оперативную доставку в Украину.