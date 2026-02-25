Зеленський: Єврокомісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України

Президент Володимир Зеленський розповів про результат зустрічей із лідерами Європейського Союзу, які відбулися на четверті роковини повномасштабного російського вторгнення.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський вранці 25 лютого заявив, що обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.

"Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою", – наголосив український президент.

За його словами, це один із найважливіших результатів зустрічей, які відбулися 24 лютого.

"Його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу", – підсумував Зеленський.

Напередодні фон дер Ляєн розповіла про план підтримки для енергетичної стійкості України на найближчий час та анонсувала "енергетичний Рамштайн" у березні для координації зусиль партнерів.

Нагадаємо, 24 лютого лідерам ЄС і країн-членів під час візиту до Києва показали розбиту російськими ударами ТЕЦ.