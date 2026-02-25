Зеленский: Еврокомиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о результате встреч с лидерами Европейского Союза, которые состоялись на четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский утром 25 февраля заявил, что обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегию значительного усиления устойчивости Украины.

"Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее восстанавливать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой", – подчеркнул украинский президент.

По его словам, это один из важнейших результатов встреч, которые состоялись 24 февраля.

"Его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа", – подытожил Зеленский.

Накануне фон дер Ляйен рассказала о плане поддержки для энергетической устойчивости Украины на ближайшее время и анонсировала "энергетический Рамштайн" в марте для координации усилий партнеров.

Напомним, 24 февраля лидерам ЕС и стран-членов во время визита в Киев показали разбитую российскими ударами ТЭЦ.