Лідерам ЄС показали розбиту російськими ударами ТЕЦ

Новини — Вівторок, 24 лютого 2026, 16:33 — Марія Ємець

Лідерам Європейського Союзу, які перебувають з візитом у Києві, показали розбиту російськими ударами ТЕЦ. 

Як пише "Європейська правда", про це розповіли у своїх соцмережах голова Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Лідери опублікували фото з відвідин однієї з розбомблених ТЕЦ під час візиту до Києва 24 лютого. 

"Ми знаємо, що Росія використовує морози як зброю. Ми допомагаємо Україні триматися і бити у відповідь. Від початку війни ми надали енергетичної підтримки на 3 млрд євро та 11 тисяч генераторів – і за цим буде більше", – прокоментувала фон дер Ляєн. 

Антоніу Кошта, коментуючи побачене, заявив, що Росія тероризує українське цивільне населення, завдаючи таких ударів у морози. 

"ЄС надає Україні безпрецедентну енергетичну допомогу – для ремонту мережі, перезапуску об’єктів генерації, для інвестицій у децентралізовану генерацію з відновлюваних джерел", – зазначив президент Євроради. 

Як відомо, у Києві 24 лютого перебуває більше десятка західних топпосадовців. Крім керівництва ЄС, це лідери Нордично-Балтійської вісімки, прем’єр та очільник МЗС Хорватії, глава МЗС Польщі, міністр оборони Данії.

Війна з РФ
