Зеленський підтвердив переговори Умєрова з американцями у Женеві

Новини — Середа, 25 лютого 2026, 11:15 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що секретар РНБО і голова української переговорної делегації Рустем Умєров у четвер проведе перемовини з американськими перемовниками в Женеві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", президент сказав у онлайн-коментарі журналістам.

Глава держави зазначив у середу вранці, що щойно мав розмову з Умєровим.

"У нього завтра буде зустріч з американськими переговірниками, з Віткоффом і з Кушнером", – повідомив президент.

Він додав, що також Умєров проведе переговори з міністром економіки щодо пакета відновлення України.

"Друге питання – будуть готуватись до тристоронньої зустрічі, яка буде вже з Росією, і вона буде, на наш погляд, на початку березня", – додав Зеленський.

Кпім того, президент повідомив, що поставив завдання Умєрову проговорити деталі наступного обміну. 

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 24 лютого анонсував зустріч з Умєровом у Женеві.

Також Віткофф допустив можливість тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією протягом наступних 10 днів.

