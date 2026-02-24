Віткофф анонсував тристоронні переговори "протягом 10 днів"

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф допустив можливість тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією протягом наступних 10 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", Віткофф сказав на зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука, передає "Інтерфакс-Україна".

Перед цим спецпосланець американського президента анонсував зустріч з головою української переговорної групи, секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим цього тижня у Женеві.

Віткофф заявив, що Умєров, можливо, приїде до Флориди, після чого відбудеться тристороння зустріч делегацій США, України та Росії.

"Як я вже казав, ми не лише зустрічаємося в Женеві. Я насправді думаю, що Рустем (Умєров – ІФ-У) може приїхати до Флориди, щоб зустрітися з нами невдовзі після цього. І буде тристороння зустріч", – заявив він.

З американського боку у ній також візьме участь зять Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Женеві відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації повідомив, що йшлося про можливі параметри завершення війни.

Після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після переговорів анонсував "хороші новини" у найближчі тижні щодо завершення російсько-української війни, і не виключив можливість саміту Зеленського і Путіна найближчим часом.