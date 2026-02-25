Зеленский подтвердил переговоры Умерова с американцами в Женеве

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что секретарь СНБО и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров в четверг проведет переговоры с американскими переговорщиками в Женеве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", президент сказал в онлайн-комментарии журналистам.

Глава государства отметил в среду утром, что только что провел разговор с Умеровым.

"У него завтра будет встреча с американскими переговорщиками, с Уиткоффом и с Кушнером", – сообщил президент.

Он добавил, что также Умеров проведет переговоры с министром экономики относительно пакета восстановления Украины.

"Второй вопрос – будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией, и она будет, на наш взгляд, в начале марта", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что поставил задачу Умерову проговорить детали следующего обмена.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 24 февраля анонсировал встречу с Умеровым в Женеве.

Также Уиткофф допустил возможность трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией в течение следующих 10 дней.