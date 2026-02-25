На півночі Польщі другий день відкачують воду з затопленої швидкісної автомагістралі

У Західнопоморському воєводстві Польщі швидкісна траса S6 залишається заблокованою через масштабне підтоплення, яке виникло внаслідок танення снігу.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Ділянка між розв'язками Карвіце та Славно стала непроїзною ще ввечері в понеділок, і станом на середу рух в обох напрямках – як у бік Щецина, так і в бік Гданська – досі не відновлено. Причиною колапсу стали великі скупчення талої води.

З вівторка на місці події залучені пожежні бригади. Рятувальники використовують помпи високої продуктивності для відкачування води з проїжджої частини, роботи тривають і в середу.

За даними Центру дорожньої інформації, очищення траси може зайняти ще кілька годин.

Наразі водіїв спрямовують в об’їзд старою трасою №6, через що на дорогах виникають затори. Спецслужби закликають планувати маршрути заздалегідь.

Проблема підтоплень стала темою термінової наради в Урядовому центрі безпеки Польщі. Складна ситуація спостерігається не лише на півночі, а й у Куявсько-Поморському та Великопольському воєводствах.

До п’ятниці очікується значне потепління. У п'ятницю температура може піднятися до +17°C, що спровокує подальше танення снігу.

Нагадаємо, у Вроцлаві вранці 19 лютого сталась значна аварія мережі водопостачання, внаслідок чого деякі вулиці затопило і в багатьох домівках зникла вода.

У Франції тим часом низка районів на заході країни потерпали від підтоплень після інтенсивних злив.