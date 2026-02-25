На севере Польши второй день откачивают воду с затопленной скоростной автомагистрали

В Западнопоморском воеводстве Польши скоростная трасса S6 остается заблокированной из-за масштабного подтопления, которое возникло в результате таяния снега.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF 24.

Участок между развязками Карвице и Славно стал непроездным еще вечером в понедельник, и по состоянию на среду движение в обоих направлениях – как в сторону Щецина, так и в сторону Гданьска – до сих пор не восстановлено. Причиной коллапса стали большие скопления талой воды.

Со вторника на месте происшествия задействованы пожарные бригады. Спасатели используют помпы высокой производительности для откачки воды с проезжей части, работы продолжаются и в среду.

По данным Центра дорожной информации, очистка трассы может занять еще несколько часов.

Сейчас водителей направляют в объезд по старой трассе №6, из-за чего на дорогах возникают пробки. Спецслужбы призывают планировать маршруты заранее.

Проблема подтоплений стала темой срочного совещания в Правительственном центре безопасности Польши. Сложная ситуация наблюдается не только на севере, но и в Куявско-Поморском и Великопольском воеводствах.

До пятницы ожидается значительное потепление. В пятницу температура может подняться до +17°C, что спровоцирует дальнейшее таяние снега.

Напомним, во Вроцлаве утром 19 февраля произошла значительная авария сети водоснабжения, в результате чего некоторые улицы затопило и во многих домах исчезла вода.

Во Франции тем временем ряд районов на западе страны страдали от подтоплений после интенсивных ливней.