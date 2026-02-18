У Франції нові райони постраждали від паводка, одна людина зникла безвісти

Нові райони на заході Франції потерпають від підтоплень після інтенсивних злив, одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За останню добу ситуація дуже погіршилась у департаменті Приморська Шаранта, що на атлантичному узбережжі. У префектурі кажуть про "історичну повінь".

На території департаменту підтоплено близько тисячі домівок, з яких 900 – у містечку Сен. 180 людям довелось евакуюватись.

Південніше у Бордо вперше за 27 років активували міський план надзвичайної ситуації у зв’язку з підвищенням рівня води у річках Гаронна і Дордонь. У межах цих заходів з 18 години превентивно закривають набережні, сади й парки.

Потерпають також низка селищ над Луарою в районі міста Анже. У містечку Шалон-сюр-Луар шукають чоловіка, який перекинувся на човні, його вважають зниклим безвісти.

Перед цим затопило близько 1000 квадратних кілометрів територій в інших місцях на південному заході Франції.

Ситуацію може ускладнити новий шторм "Педро", що насуває з океану.

Від останніх штормів сильно постраждали також Іспанія та Португалія, там виділяють мільярди євро допомоги для постраждалих регіонів.