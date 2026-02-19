Укр Рус Eng

У польському Вроцлаві залило вулиці та зникла вода в домівках через аварію на водогоні

Новини — Четвер, 19 лютого 2026, 17:39 — Марія Ємець

У польському місті Вроцлав вранці 19 лютого сталась значна аварія мережі водопостачання, внаслідок чого деякі вулиці затопило і в багатьох домівках зникла вода. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Вранці у четвер деякі вулиці у центрі Вроцлава залило водою, що спричинило затори. У багатьох домівках дуже знизився тиск води у кранах, або ж постачання зникло. 

Мер Яцик Сутрик повідомив, що у мережі водопостачання сталась аварія, внаслідок чого проблеми можуть спостерігатися по всьому місту. Він додав, що обслуговуюча компанія оперативно почала ремонт, а пошкоджена секція магістралі буде перекрита до усунення проблем. 

 
Фото: пресслужба мерії Вроцлава у Facebook

Невдовзі після 12 години дня водопостачання у більшості будинків відновили. 

Через аварію перекривали кілька центральних вулиць, а близько десятка автобусних і трамвайних маршрутів спрямували в об’їзд. 

Maciej Kulczyński / PAP
Maciej Kulczyński / PAP

Нагадаємо, у Франції тим часом низка районів на заході країни потерпають від підтоплень після інтенсивних злив.

У Нідерландах на початку лютого були перебої з громадським транспортом через проблеми з електропостачанням.

