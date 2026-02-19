У польському Вроцлаві залило вулиці та зникла вода в домівках через аварію на водогоні

У польському місті Вроцлав вранці 19 лютого сталась значна аварія мережі водопостачання, внаслідок чого деякі вулиці затопило і в багатьох домівках зникла вода.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці у четвер деякі вулиці у центрі Вроцлава залило водою, що спричинило затори. У багатьох домівках дуже знизився тиск води у кранах, або ж постачання зникло.

Мер Яцик Сутрик повідомив, що у мережі водопостачання сталась аварія, внаслідок чого проблеми можуть спостерігатися по всьому місту. Він додав, що обслуговуюча компанія оперативно почала ремонт, а пошкоджена секція магістралі буде перекрита до усунення проблем.

Фото: пресслужба мерії Вроцлава у Facebook

Невдовзі після 12 години дня водопостачання у більшості будинків відновили.

Через аварію перекривали кілька центральних вулиць, а близько десятка автобусних і трамвайних маршрутів спрямували в об’їзд.

Maciej Kulczyński / PAP

Нагадаємо, у Франції тим часом низка районів на заході країни потерпають від підтоплень після інтенсивних злив.

У Нідерландах на початку лютого були перебої з громадським транспортом через проблеми з електропостачанням.