У польському Вроцлаві залило вулиці та зникла вода в домівках через аварію на водогоні
У польському місті Вроцлав вранці 19 лютого сталась значна аварія мережі водопостачання, внаслідок чого деякі вулиці затопило і в багатьох домівках зникла вода.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Вранці у четвер деякі вулиці у центрі Вроцлава залило водою, що спричинило затори. У багатьох домівках дуже знизився тиск води у кранах, або ж постачання зникло.
Мер Яцик Сутрик повідомив, що у мережі водопостачання сталась аварія, внаслідок чого проблеми можуть спостерігатися по всьому місту. Він додав, що обслуговуюча компанія оперативно почала ремонт, а пошкоджена секція магістралі буде перекрита до усунення проблем.
Невдовзі після 12 години дня водопостачання у більшості будинків відновили.
Через аварію перекривали кілька центральних вулиць, а близько десятка автобусних і трамвайних маршрутів спрямували в об’їзд.
