ЗМІ: Туреччина оцінює можливі заходи на випадок конфлікту між Іраном і США

Туреччина оцінює всі аспекти потенційних заходів, які можуть бути вжиті в разі конфлікту між сусіднім Іраном і Сполученими Штатами.

Про це агентству Reuters повідомило турецьке дипломатичне джерело, інформує "Європейська правда".

Туреччина, яка межує з Іраном на сході, заявила, що виступає проти будь-якого воєнного втручання в Іран і не хоче дестабілізації в регіоні.

Анкара підтримує контакти як з Тегераном, так і з Вашингтоном з метою деескалації напруженості і закликає до вирішення питань дипломатичним шляхом.

"Звісно, оцінюються всі аспекти заходів, які можуть бути вжиті в разі негативного розвитку подій. Розглядаються всі сценарії і розробляються заходи, які можуть бути вжиті для забезпечення безпеки наших громадян", – зазначило джерело.

Співрозмовник агентства також додав, що будь-які кроки, які "порушують суверенітет Ірану", "не можуть бути предметом обговорення".

Джерело не надало деталей щодо того, які заходи Туреччина розглядає.

Президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу 24 лютого заявив, що віддає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни.

ЗМІ також повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо провів рідкісний брифінг для провідних американських законодавців щодо Ірану.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.