ЗМІ: Туреччина оцінює можливі заходи на випадок конфлікту між Іраном і США
Туреччина оцінює всі аспекти потенційних заходів, які можуть бути вжиті в разі конфлікту між сусіднім Іраном і Сполученими Штатами.
Про це агентству Reuters повідомило турецьке дипломатичне джерело, інформує "Європейська правда".
Туреччина, яка межує з Іраном на сході, заявила, що виступає проти будь-якого воєнного втручання в Іран і не хоче дестабілізації в регіоні.
Анкара підтримує контакти як з Тегераном, так і з Вашингтоном з метою деескалації напруженості і закликає до вирішення питань дипломатичним шляхом.
"Звісно, оцінюються всі аспекти заходів, які можуть бути вжиті в разі негативного розвитку подій. Розглядаються всі сценарії і розробляються заходи, які можуть бути вжиті для забезпечення безпеки наших громадян", – зазначило джерело.
Співрозмовник агентства також додав, що будь-які кроки, які "порушують суверенітет Ірану", "не можуть бути предметом обговорення".
Джерело не надало деталей щодо того, які заходи Туреччина розглядає.
Президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу 24 лютого заявив, що віддає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої війни.
ЗМІ також повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо провів рідкісний брифінг для провідних американських законодавців щодо Ірану.
20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.