СМИ: Турция оценивает возможные меры на случай конфликта между Ираном и США

Турция оценивает все аспекты потенциальных мер, которые могут быть приняты в случае конфликта между соседним Ираном и Соединенными Штатами.

Об этом агентству Reuters сообщил турецкий дипломатический источник, информирует "Европейская правда".

Турция, которая граничит с Ираном на востоке, заявила, что выступает против любого военного вмешательства в Иран и не хочет дестабилизации в регионе.

Анкара поддерживает контакты как с Тегераном, так и с Вашингтоном с целью деэскалации напряженности и призывает к решению вопросов дипломатическим путем.

"Конечно, оцениваются все аспекты мер, которые могут быть приняты в случае негативного развития событий. Рассматриваются все сценарии и разрабатываются меры, которые могут быть приняты для обеспечения безопасности наших граждан", – отметил источник.

Собеседник агентства также добавил, что любые шаги, которые "нарушают суверенитет Ирана", "не могут быть предметом обсуждения".

Источник не предоставил деталей относительно того, какие меры Турция рассматривает.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу 24 февраля заявил, что предпочитает дипломатическое решение кризиса с Ираном, но при этом изложил аргументы в пользу возможной войны.

СМИ также сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио провел редкий брифинг для ведущих американских законодателей по Ирану.

20 февраля Дональд Трамп публично сказал, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.